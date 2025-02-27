Трамп продлил режим ЧС в отношении России еще на год

Президент США Дональд Трамп еще а год продлил национальный режим ЧС, введенный указом 13660.

Речь идет о ряде санкций, введенных в отношении России в 2014, 2018 и 2022 годах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на документ Белого дома, переданный в американский Федеральный реестр.

Изначально ограничения касались ряда лиц, "причастных к развитию конфликта на Украине", а именно тех, кто помогал присоединить Крым к России. С каждым последующим обновлением санкционный документ расширялся.