Таиланд намерен ввести туристический налог в 2025 году

Таиланд готовится к введению туристического налога в конце 2025 года. Об этом заявил министр туризма и спорта страны Соравонг Тьентхонг, сообщают местные СМИ.

Сумма налога составит 300 бат или примерно 800 рублей для россиян. Он будет распространяться на всех туристов, пребывающих в страну воздушным путем, по суше или воде. Единственное исключение - в двух последних случаях иностранцы смогут несколько раз пересекать границу после всего одной оплаты.

Полученные с налога средства Таиланд планирует потратить на обеспечение безопасности приезжающих на отдых, а именно - страхование их жизни и здоровья. Тьентхонг также отметил, что турналог не отразится на потоке туристов, так как его сумма довольно незначительная.