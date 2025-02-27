Ozon анонсировал выпуск кредитных карт в 2025 году

В 2025 году Ozon банк намерен выпустить для физических лиц кредитные карты. Об этом в ходе онлайн-трансляции для инвесторов сообщил гендиректор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.

По его словам, компания планирует активно развиваться в этом направлении. Итоги года показали, что в прошлом году 40% всех операций владельцы Ozon-карт совершали за пределами платформы. Овасапян уверен, что в этом году процентное соотношение сильно изменится и все больше клиентов будут использовать карту также вне платформы Ozon.