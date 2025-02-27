Бывший замминистра транспорта Чалик отправился под домашний арест

Бывшего замминистра транспорта РФ Игоря Чалика поместили по домашний арест. Такое решение вынес Дорогомиловский суд Москвы.

Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, на этой мере пресечения настаивал следователь. Под арестом он пробудет до 24 апреля текущего года. Защита просила о запрете определенных действий, а сам Чалик заявил, что своей вины не признает.

Напомним, что Чалика задержали по уголовному делу о растрате. Как сообщает редакция, по версии следствия, бывший замминистра транспорта, будучи должностным лицом подведомственного Росавиации института гражданской авиации, незаконно выписывал себе премии и поощрения. Таким образом, по предварительным данным, он по своему усмотрению распорядился суммой в 1,6 млн рублей.