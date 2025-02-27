27 Февраля 2025
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Происшествия Рязанская область
Фото: Накануне.RU

Экс-зампреда правительства Рязанской области задержали по делу о взятке

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил задержание бывшего заместителя председателя правительства Артёма Никитина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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"Пока не знаю деталей, но правительство Рязанской области окажет всё возможное содействие следствию. Уверен, правоохранительные органы разберутся в ситуации", - сообщил Малков.

Сегодня Следственное управление СК по Рязанской области сообщило о возбуждении дела о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом правительства Рязанской области. По данным следствия, подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за помощь в заключении договоров. За вознаграждение чиновник предоставлял информацию об условиях предстоящих закупок и оказывал иную помощь для того, чтобы он выигрывал в аукционах. В общей сложности подозреваемый получил более 17 млн рублей.

Ранее в Москве задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева за получение взятки. Вместе с ним задержан глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров. По версии обвинения, чиновники требовали 100 млн рублей от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку и за общее покровительство.

Теги: рязань, взятка, губернатор


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