Экс-зампреда правительства Рязанской области задержали по делу о взятке

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил задержание бывшего заместителя председателя правительства Артёма Никитина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Пока не знаю деталей, но правительство Рязанской области окажет всё возможное содействие следствию. Уверен, правоохранительные органы разберутся в ситуации", - сообщил Малков.

Сегодня Следственное управление СК по Рязанской области сообщило о возбуждении дела о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом правительства Рязанской области. По данным следствия, подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку за помощь в заключении договоров. За вознаграждение чиновник предоставлял информацию об условиях предстоящих закупок и оказывал иную помощь для того, чтобы он выигрывал в аукционах. В общей сложности подозреваемый получил более 17 млн рублей.

Ранее в Москве задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева за получение взятки. Вместе с ним задержан глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров. По версии обвинения, чиновники требовали 100 млн рублей от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку и за общее покровительство.