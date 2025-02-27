Владельца танкера "Волгонефть-212" оштрафовали

Арбитражный суд Краснодарского края назначил владельцу потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-212" административный штраф 30 тысяч рублей.

ООО "Кама Шиппинг" наказано за нарушение требований технического регламента, передает РИА Новости.

Ранее Арбитражный суд Краснодарского края назначил "Волгатранснефти" - владельцу "Волгонефти-239" - административный штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента.

Как сообщалось, экипаж танкера "Волгонефть-239" намеренно посадил на мель корму судна рядом с мысом Панагия в Краснодарском крае для сокращения разлива мазута. Как заявил судовладелец, 15 декабря судно находилось на якоре во время шторма и разломилось на носовую и кормовую части. В тот же день в Керченском проливе потерпел крушение еще один танкер — "Волгонефть-212". Он также разломился. Оба судна в общей сложности перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Примерно 40% вытекло в море.