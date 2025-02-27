Глава Камызякского района доложил Игорю Бабушкину о проектах, реализуемых в муниципалитете

Отчет о социально-экономическом развитии Камызякского района и планах на текущий год губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину представил глава муниципального образования Михаил Черкасов.

В частности, руководитель муниципалитета подчеркнул, что реконструкция магистрального водопровода от села Раздор до села Тузуклей Камызякского района находится на завершающей стадии. Общая протяжённость отремонтированного участка – 11 км. Ввод его в эксплуатацию улучшит водоснабжение тысячи местных жителей.

«Готовность объекта – почти 100%. После введения водопровода в эксплуатацию качественная питьевая вода придет в дома 1300 жителей», — сообщил Михаил Черкасов.

Он также отметил, что основная специализация Камызякского района – агропромышленный комплекс. В частности, речь идет о реализации инвестпроекта компании «ЛебедиАгро» по выращиванию риса. В прошлом году площадь посевов составила более 3 тысяч гектаров, в этом ее планируют увеличить вдвое. Конечный результат инвестиционного проекта – введение в оборот 20 тысяч гектаров, строительство завода по переработке риса мощностью 50 тысяч тонн в год с созданием 200 новых рабочих мест.

Помимо агросектора, важными отраслями района являются ремонт судов и прочих транспортных средств, текстильное и швейное производство. По итогам прошлого года объемы выпуска Волго-Каспийского судоремонтного завода выросли более чем на 50%, выпуск рыбной продукции увеличился на 40%.

За два года в Камызякском районе при господдержке реализовано 5 проектов в сфере туризма. Средства от введенного с 1 января туристического налога направят на благоустройство района.

В муниципалитете продолжается строительство социальных объектов. В прошлом году в Камызяке открыли детский сад на 120 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, провели капремонт ФАП в селе Лебяжье. В этом году запланирована поставка и введение в эксплуатацию 5 модульных медпунктов в селах Затон, Жан-Аул, Комаровка, Гандурино и Трехизбинка.

Игорь Бабушкин отметил уровень образования камызякских школьников. В 2023–2024 годах 98% ребят сдали единый госэкзамен, более 17% из них – медалисты и отличники.

Особое внимание – поддержке бойцов СВО. Местные предприятия производят продукцию для нужд СВО и отправляют её бойцам на фронт. За прошлый год активисты собрали более 200 тонн грузов (автомобили, лодки, антидроновые ружья, квадрокоптеры, медикаменты, генераторы, буржуйки, маскировочные сети, продукты питания, индивидуальные посылки и др.).

Губернатор поблагодарил главу Камызякского района за проделанную работу и выразил уверенность, что планы, которые реализуют в муниципалитете в рамках новых нацпроектов до 2030 года, будут исполнены качественно и в срок.