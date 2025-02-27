Захарова: В США понимают, что требовать территориальных уступок от России сложно

Дональд Трамп понимает, что требовать территориальных уступок на Украине со стороны РФ практически невозможно. По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, его позиция схожа со словами главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности остановки конфликта по линии соприкосновения, пишет ТАСС.

"Напрямую соотносится, потому что Дональд Трамп сказал, что это будет сложно. Это говорит о том, что все все понимают", - сказала дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Донбасс и Новороссия стали субъектами России. Они записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Так он прокомментировал заявления президента США по поводу территорий и его обещания вернуть Киеву как можно больше земель.

Он добавил, что никто не ожидает, что решения будут легкими и быстрыми — это слишком сложная и запущенная проблема.