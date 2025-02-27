Реализацию проектов модернизации коммунальных сетей в Астрахани обсудили на совещании у губернатора

Более 1300 метров сетей канализации заменят в одном из самых густонаселенных микрорайонов Астрахани. Работы одновременно идут на трёх участках. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Один из объектов – самотечная канализация на улице Бориса Алексеева. На этом участке сети изношены и сильно забиты. Всё это приводило к многочисленным авариям и разливам сточных вод. Теперь специалисты заменят здесь старый трубопровод на пластиковый, отремонтируют колодцы. Новая сеть будет способна прослужить как минимум 50 лет. Параллельно ремонт ведут на улицах Куликова и Сун Ят-Сена.

"Реализацию проектов обсудили на совещании с представителями регионального минстроя, города и подрядной организации. Всего в этом году капитальный ремонт и реконструкция затронут 21 участок сетей водопровода и канализации. Полностью работы завершат в декабре, большую часть объектов должны сдать к лету", - отметил глава Астраханской области.

Игорь Бабушкин также сообщил, что уже готовится документация на участие в новой программе казначейских инфраструктурных кредитов.

"Это позволит нам продолжить ремонт коммунальных сетей. Планируем привлечь в следующем году около миллиарда федеральных средств", - подчеркнул Игорь Бабушкин.