27 Февраля 2025
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Реализацию проектов модернизации коммунальных сетей в Астрахани обсудили на совещании у губернатора

Более 1300 метров сетей канализации заменят в одном из самых густонаселенных микрорайонов Астрахани. Работы одновременно идут на трёх участках.  Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Один из объектов – самотечная канализация на улице Бориса Алексеева. На этом участке сети изношены и сильно забиты. Всё это приводило к многочисленным авариям и разливам сточных вод. Теперь специалисты заменят здесь старый трубопровод на пластиковый, отремонтируют колодцы. Новая сеть будет способна прослужить как минимум 50 лет. Параллельно ремонт ведут на улицах Куликова и Сун Ят-Сена. 

"Реализацию проектов обсудили на совещании с представителями регионального минстроя, города и подрядной организации. Всего в этом году капитальный ремонт и реконструкция затронут 21 участок сетей водопровода и канализации. Полностью работы завершат в декабре, большую часть объектов должны сдать к лету", - отметил  глава Астраханской области.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин также сообщил, что уже готовится документация на участие в новой программе казначейских инфраструктурных кредитов.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

"Это позволит нам продолжить ремонт коммунальных сетей. Планируем привлечь в следующем году около миллиарда федеральных средств", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: игорь бабушкин, коммунальные сети, канализация, инфраструктурные кредиты


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