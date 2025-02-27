Мужчина бросил гранату к зданию правительства Самарской области

Мужчина бросил, предположительно, гранату на крыльцо здания правительства Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в телеграм-канале.

Инцидент произошел 27 февраля в 5.30. Пострадавших нет. В результате разрыва повреждена тротуарная плитка. Мужчина задержан, его мотивы выясняют.

Mash пишет, что мужчина приехал к зданию на машине с сыном, выбежал из автомобиля и бросил гранату с большим поражающим эффектом. Предварительно, он был пьян. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы по статье "Теракт".

Ранее сообщалось, что деятельность восьми граждан России пресекли сотрудники ФСБ. Они по заданиям украинских спецслужб поджигали релейные шкафы и здания волонтерских организаций, а также планировали теракты в местах пребывания военных. Украинские кураторы искали их через объявления о "быстром заработке" в соцсетях и мессенджерах.