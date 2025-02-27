Игорь Седов обратился к молодым астраханцам - участникам 3 сезона дискуссионного проекта «Говорит молодёжь!»

27 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Астраханская область
Фото: t.me/astduma30

Игорь Седов обратился к молодым астраханцам - участникам 3 сезона дискуссионного проекта «Говорит молодёжь!»

Проект реализуется Городской Думой и Молодежным парламентом при поддержке Агентства по делам молодежи Астраханской области с 2023 года. В этот раз на площадке Молодежного центра "Коса" собрались более 80 молодых астраханцев.

С приветственным словом к участникам обратились председатель Городской Думы Игорь Седов и заместитель руководителя агентства по делам молодёжи Астраханской области Алена Волохина.

Обращаясь к участникам Игорь Седов отметил: «Приятно видеть ребят с горящими глазами, которым не безразлично, что происходит в родном городе, я уверен, что если вы будете уверенно говорить и чувствовать себя на дебатах или выступлениях, целенаправленно идти к своей цели, у нас получится еще больше».

(2025)|Фото: t.me/astduma30

Целью проекта является формирование необходимых коммуникативных компетенций, расширение кругозора молодых астраханцев. Впереди встречи с политиками, журналистами, актёрами, которые поделятся секретами для удачных публичных выступлений.

(2025)|Фото: t.me/astduma30

Так, на открытии мастер-класс для участников уже провела Ольга Михайлова, генеральный директор ООО «Радиосеть», председатель союза журналистов России в Астрахани. Она поделилась с участниками полезными советами и практическими рекомендациями. Также ребята сыграли в интерактивную игру «Правда или Миф», с помощью которой смогли проверить себя в знании об ораторском и актерском искусстве.

«Мы рады создавать площадку, где рождаются новые идеи и смыслы, где ребята не боятся высказывать своё мнение, спорить, экспериментировать со своим амплуа и подходом к выступлению. Ведь когда, если не сейчас, нам — молодёжи – пробовать и допускать ошибки» — комментирует председатель городского Молодежного парламента Анастасия Богатова.

(2025)|Фото: t.me/astduma30

Проект растёт и развивается уже 3-й год, его участники растут вместе с ним. Модераторами этого сезона стали одни из самых ярких участников прошлых лет, победители 1-го сезона — Вячеслав Маталин и Максим Молчанов

Теги: игорь седов, проект говорит молодежь, городская дума астрахани


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети