Игорь Седов обратился к молодым астраханцам - участникам 3 сезона дискуссионного проекта «Говорит молодёжь!»

Проект реализуется Городской Думой и Молодежным парламентом при поддержке Агентства по делам молодежи Астраханской области с 2023 года. В этот раз на площадке Молодежного центра "Коса" собрались более 80 молодых астраханцев.

С приветственным словом к участникам обратились председатель Городской Думы Игорь Седов и заместитель руководителя агентства по делам молодёжи Астраханской области Алена Волохина.

Обращаясь к участникам Игорь Седов отметил: «Приятно видеть ребят с горящими глазами, которым не безразлично, что происходит в родном городе, я уверен, что если вы будете уверенно говорить и чувствовать себя на дебатах или выступлениях, целенаправленно идти к своей цели, у нас получится еще больше».

Целью проекта является формирование необходимых коммуникативных компетенций, расширение кругозора молодых астраханцев. Впереди встречи с политиками, журналистами, актёрами, которые поделятся секретами для удачных публичных выступлений.

Так, на открытии мастер-класс для участников уже провела Ольга Михайлова, генеральный директор ООО «Радиосеть», председатель союза журналистов России в Астрахани. Она поделилась с участниками полезными советами и практическими рекомендациями. Также ребята сыграли в интерактивную игру «Правда или Миф», с помощью которой смогли проверить себя в знании об ораторском и актерском искусстве.

«Мы рады создавать площадку, где рождаются новые идеи и смыслы, где ребята не боятся высказывать своё мнение, спорить, экспериментировать со своим амплуа и подходом к выступлению. Ведь когда, если не сейчас, нам — молодёжи – пробовать и допускать ошибки» — комментирует председатель городского Молодежного парламента Анастасия Богатова.

Проект растёт и развивается уже 3-й год, его участники растут вместе с ним. Модераторами этого сезона стали одни из самых ярких участников прошлых лет, победители 1-го сезона — Вячеслав Маталин и Максим Молчанов.