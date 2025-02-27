Модель тюменского строительного кластера представлена на круглом столе в Государственной думе РФ

Модель тюменского строительного кластера представлена на круглом столе в Государственной думе РФ, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На заседании профильного комитета Госдумы рассмотрели риски в жилищном строительстве. В качестве инструмента для трансфера технологий, межрегиональной кооперации и обеспечения устойчивости строительной отрасли была представлена модель тюменского кластера.

"Интерес законодателей к кластерной политике как к нефинансовому инструменту поддержки отрасли обоснован. Кластер позволяет в сжатые сроки решить целый спектр задач: от внедрения новых форм поддержания спроса до реализации инвестиционных проектов в промышленности", - рассказала генеральный директор Строительно-индустриального кластера Юлия Ахметова.

Строительно-индустриальный кластер создан при поддержке Правительства Тюменской области в 2024 году и объединяет участников из пяти субъектов РФ. Он включен в федеральный реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ. Строительно-промышленный кластер объединил застройщиков, подрядчиков и компании смежных отраслей, связанные со обеспечением строительства.

Участники кластера получают доступ к господдержке в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения.