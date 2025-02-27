Украина совершила атаку дроном-камикадзе на Энергодар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город - спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) - Энергодар с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы города Максим Пухов.

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В результате атаки повреждено остекление в одном из домов. Пострадавших и возгораний нет.

"Уважаемые энергодарцы, сохраняется угроза повторных атак. Будьте предельно внимательными и осторожными и избегайте открытых пространств", - написал Пухов.

14 февраля ВСУ ударили по Запорожской теплоэлектростанции. Жертв и пострадавших не было. Было повреждено энергетическое оборудование. Без электричества остались более 50 тыс. абонентов.

Советник главы Республики Крым, депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа назвал атаки Киева по инфраструктуре ЗАЭС и Энергодара желанием спровоцировать ядерный инцидент и обвинить Россию в неспособности обеспечить безопасность. Он добавил, что такие удары курирует Великобритания.