SHOT: Буйнов предлагал деньги сыну пострадавшей в ДТП женщины

Родственники женщины, которую сбил на своем автомобиле певец Александр Буйнов, требуют проверить его анализы крови, пишет SHOT.

Известно, что артист проходит курс лечения от онкологии. Лекарства могут вводить его в состояние, при котором нельзя управлять машиной, сообщает телеграм-канал. ГИБДД может отправить певца на медкомиссию. Если врачи решат, что принимаемые Буйновым препараты негативно влияют на его реакцию, действие его водительских прав могут приостановить.

Также SHOT пишет, что Буйнов предлагал деньги сыну пострадавшей в ДТП женщины, чтобы "все порешать" до приезда сотрудников ГИБДД, но семья отказалась.

Напомним, Буйнов сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. ДТП произошло накануне вечером в Наро-Фоминском округе. Артист был за рулем внедорожника "Лексус" LX 570. Он сбил 61-летнюю женщину. У пострадавшей диагностировали разрыв связок, она сейчас находится в больнице.

Как сообщил РИА Новости директор артиста, Буйнов окажет всю необходимую помощь пострадавшей после ДТП.