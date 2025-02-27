Продажа билетов на матч-открытие "УГМК Арены" в Екатеринбурге стартует 7 марта

Продажа билетов на матч-открытие новой "УГМК Арены" в Екатеринбурге начнется 7 марта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ХК "Автомобилист".

В первом матче чемпионата КХЛ, который пройдет на льду арены вместимостью более 12 тысяч зрителей, сыграют местный "Автомобилист" и московский ЦСКА. Игра состоится 10 марта и начнется в 19:00 по уральскому времени.

Официальная продажа билетов на матч-открытие стартует 7 марта. Они будут доступны на официальном сайте ХК "Автомобилист".

"Все остальные ресурсы по продаже билетов на эту игру являются мошенническими. Рекомендуем болельщикам не пользоваться данными ресурсами", - подчеркнули в екатеринбургском клубе.

Напомним, накануне "Автомобилист" одержал победу в тысячном матче в КХЛ и последней игре, которая прошла в КРК "Уралец". Теперь команда переезжает на новую "УГМК Арену".