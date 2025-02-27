В Киеве отметили "11 лет войны"

В Киеве прошло мероприятие, приуроченное к 11-й годовщине начала Русской весны в Крыму. 26 февраля 2014 года возле регионального парламента произошли массовые выступления в поддержку России, а в ночь на 27 февраля здания парламента и правительства Крыма были взяты под контроль.

Мероприятие под названием "11 лет войны. Точка отсчета. Крым" получилось непредставительным и серым, хотя продлилось много часов. Спикер Рады Руслан Стефанчук выступил только по экрану. В основном выступающие убеждали себя в том, что весь мир поддерживает киевский режим, а в Крыму мечтают о возврате на Украину.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов, вспоминая те события, пишет, что на 26 февраля 2014 года было назначено внеочередное заседание Верховного Совета Крыма, на котором хотели оценить политическую ситуацию на Украине после госпереворота в Киеве. Но те, кто хотел дестабилизировать ситуацию в Крыму, объявили мобилизацию своих сторонников, планировали заблокировать деятельность парламента, а с правительством Анатолия Могилева, как выяснилось позже, уже была договоренность о передаче полномочий ставленнику киевской хунты. Если бы 26 февраля сами крымчане не вышли на защиту парламента, его захватили бы экстремисты, а депутаты разбежались, из Киева приехал бы новый начальник, а крымская, российская и мировая история пошла бы по трагическому сценарию.