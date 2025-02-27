Они трусы: глава МИД Венгрии обвинил Еврокомиссию в разрушении экономики

Еврокомиссия (ЕК) во главе с Урсулой фон дер Ляйен убивает европейскую экономику, так считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

По его мнению, это связано с тем, что ЕК боится вести переговоры и не может устранить разногласия с США.

"Брюссельская бюрократия убивает европейскую экономику: санкции против России, тарифы против китайской индустрии электромобилей и полная неспособность вести переговоры с Соединенными Штатами", - написал он на своей странице в соцсети.

Отмечается, что Сийярто занял в споре о тарифах между США и ЕС сторону администрации Дональда Трампа.

По его мнению, весь мир, включая Брюссель и Еврокомиссию во главе с фон дер Ляйен, знал, что Дональд Трамп хочет сбалансированных торговых отношений с Евросоюзом.

"Они трусы, потому что они ругали Дональда Трампа в течение восьми лет, а теперь не осмеливаются встретиться с ним", - сказал министр.

Он считает, что руководство Урсулы фон дер Ляйен изолировало европейскую экономику от американской и китайской.

Сийярто сказал также, что проблему можно было бы решить снижением пошлин на продажу американских автомобилей в Европе с 10% до 2,5%. Но это не было сделано.

"То, что не удалось Брюсселю, мы должны исправить здесь, в Будапеште: мы продолжим двусторонние переговоры с администрацией США, чтобы в ближайшие месяцы наладить самое успешное венгерско-американское экономическое сотрудничество за все время", - сообщил министр.

Ранее Италия, Португалия, Испания и Венгрия выступили против выделения крупнейшего пакета военной помощи Украине на 20 млрд евро за счет замороженных российских активов. Первые три государства настаивают на поиске других путей финансирования. Это может быть выпуск специальных еврооблигаций или исключение оборонных расходов при расчете дефицита национальных бюджетов. Франция и Германия затягивают с ответом по предложению о выделении такой суммы Киеву.