В Госдуме предложили гарантировать бесплатное обучение в колледжах после 9 класса

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" предложила ввести гарантии бесплатного обучения в колледжах для выпускников 9 классов.

Недавно был принят в первом чтении законопроект о том, что после 9 класса поступающие в колледжи будут сдавать только два экзамена, а не четыре, - пока в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях и Северной Осетии.

В партии считают, что если законопроект делает результаты ОГЭ обязательными для поступления в колледжи, то и среднее профессиональное образование надо делать бесплатным. Иначе получается образовательное неравенство: для тех, кто продолжит обучение в школе, оно по-прежнему будет бесплатным, а в колледжах многим придется платить. Но попасть в старшие классы уже сегодня трудно - берут не всех, а только тех, у кого высокие баллы. Это тем более актуально, когда стране требуются рабочие кадры.

Лидер партии Сергей Миронов отмечает, что в последнее время в колледжах и техникумах стало очень мало бюджетных мест, а платных становится все больше. Если до недавнего времени обучение в колледжах было для многих хорошим вариантом, то теперь ситуация ухудшилась. Изначально законопроект подавался как закон об "уполовинивании" ОГЭ, а по факту делает результаты ОГЭ определяющими при поступлении не только в колледжи, но и старшие классы школы.

"По сути, ограничивает права детей на получение полноценного среднего образования", - сказал Миронов ТАСС.