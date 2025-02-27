Мошенники начали обманывать любителей кино

Мошенники активизировались в преддверии премии "Оскар". Они начали обманывать любителй кино. Об этом "Лаборатория Касперского" рассказала "Известиям".

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Злоумышленники создают скам-ресурсы, на которых "бесплатно" можно посмотреть номинированные на премию фильмы. Речь идет о кинолентах "Конклав", "Анора", "Злая" и "Бруталист".

Для того, чтобы получить доступ к просмотру, преступники просят потенциальных жертв выполнить определенные действия.

"Мы настоятельно призываем пользователей обращать внимание на официальные даты выхода фильмов на стриминговых сервисах, ТВ или в других источниках и не делиться конфиденциальными сведениями на сомнительных ресурсах", — сказала старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова.

Ранее сообщалось, что схемы обмана интернет-мошенников адаптировали под молодежь. Студенту или школьнику звонят от имени деканата или поликлиники с требованием проверки данных или регистрации в сервисе и просят назвать код авторизации на "Госуслугах". После получения доступа к аккаунту туда подгружают поддельные доверенности, в банки направляют заявки на оформление кредитов.