27 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Закон о защите детей от бездомных собак подготовят к 28 февраля

Законопроект о защите детей от нападения бездомных собак должны подготовить к 28 февраля. Об этом сообщила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, пишет ТАСС.
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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил ей до 3 марта подготовить законопроект по защите детей от нападения бродячих животных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Просьба со стороны правительства - постарайтесь также в оперативном режиме совместно с председателем комитета принять участие в подготовке законодательной инициативы с тем, чтобы мы ее в понедельник могли уже на Совете обсудить и постараться внести на рассмотрение депутатов Государственной думы", - сказал Володин на пленарном заседании.

По словам Володина, "тот, кто взял собачку, должен нести за нее ответственность". Он подчеркнул, что случаи нападения безнадзорных собак на детей говорят о том, что "законодательство несовершенно".

"Поэтому давайте принимать решение, предоставляющее все права регионам, чтобы можно было с них спросить, потребовать, привлечь к ответственности должностных лиц <…>", - подчеркнул Володин.

"За 2024 год 237 тысяч граждан покусали бездомные собаки. Я считаю, что цифра большая", — обратил внимание член комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев. По его словам, нынешняя законодательная база не защищает граждан.

Сообщения о нападениях бездомных собак появляются в СМИ регулярно. 25 февраля в Пермском крае агрессивные животные напали на пожилую женщину. 23 февраля собаки насмерть загрызли девятилетнюю девочку в Ставрополе. В Туринске Свердловской области, по словам местных жителей, стаи бродячих агрессивных псов держат в страхе весь город. 26 февраля в Екатеринбурге собака набросилась на женщину с малолетним ребенком.

Теги: закон, дети, собака, володин, останина


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