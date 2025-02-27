Подозреваемые в коррупции сотрудники ГИБДД Тюменской области арестованы

В Тюменской области взяты под стражу сотрудники ГИБДД из Голышманово, обвиняемые в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Тюменской области.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 5 ст.290 УК РФ (получение взятки) и ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Напомним, с августа по октябрь 2024 года два сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД умышленно по предварительному сговору брали взятки у водителей на автодороге Тюмень - Омск. Взамен Госавтоинспекторы не составляли протокол об административном правонарушении.

Ранее Ural Mash сообщил о "массовых задержаниях" и о том, что задержанные могли быть причастны к 50 коррупционным делам. В СКР не уточняю сколько именно эпизодов преступлений совершили подозреваемые.