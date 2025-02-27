27 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Технический университет УГМК вновь стал лидером среди свердловских вузов

Технический университет УГМК третий год подряд занял первое место среди высших учебных заведений Свердловской области в российском локальном рейтинге агентства RAEX.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Техуниверситета, рейтинг оценивает региональные вузы по показателям, отражающим их образовательный и научный потенциал, а также вклад в развитие промышленности и общества. При составлении учитываются такие критерии, как результаты участия студентов на конкурсах и чемпионатах, качество подготовки кадров, уровень взаимодействия с работодателями и значимость деятельности вуза для региона.

"Наш приоритет – подготовка высококвалифицированных кадров для горно-металлургической отрасли. Мы ориентируемся на качество образования и прикладную пользу для реального сектора экономики. Признание нашей работы со стороны RAEX подтверждает, что мы движемся в верном направлении", - отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Технический университет УГМК, Верхняя Пышма(2014)|Фото: Накануне.RU

Технический университет УГМК – первый частный инженерный вуз России по подготовке специалистов для предприятий горно-металлургического комплекса. Показатель трудоустройства выпускников по специальности составляет 98,6%. Обучение ведется по целевым договорам с предприятиями, а также на бюджетной основе.

С 2025 года студенты могут получать стипендию до 30 тысяч рублей. Программы разрабатываются и реализуются совместно с преподавателями-практиками – ведущими специалистами и руководителями отраслевых предприятий, что обеспечивает высокий и прикладной уровень подготовки выпускников.

Теги: вузы, рейтинг, Технический университет УГМК


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