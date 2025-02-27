Очередной саммит страны ЕС проведут 6 марта

Лидеры стран Евросоюза проведут экстренный саммит 6 марта. На нем обсудят гарантии безопасности Украины и суверенные оборонительные меры. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в открытом письме - приглашении на встречу лидерам ЕС, которое опубликовала его пресс-служба, пишет ТАСС.

Участники рассмотрят "европейскую оборону" и примут "первые решения на краткосрочную перспективу, чтобы Европа могла стать более эффективной и лучше подготовленной для ответа на нынешние и будущие вызовы безопасности", отметил Кошта.

Неформальная встреча восьми европейских стран, посвященная Украине, прошла 17 февраля и завершилась без итоговых заявлений. Экстренная встреча, созванная президентом Франции Эммануэлем Макроном после Мюнхенской конференции для обсуждения европейской безопасности и конфликта на Украине, продлилась порядка трех часов.

Газета Monde пишет, что Мюнхенская конференция по безопасности ознаменовала "исторический разрыв в отношениях ЕС и США", который требует больше инвестиций в оборону ЕС. Также некоторые эксперты начали высказывать предположение о грядущем распаде НАТО.