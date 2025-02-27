Владимир Якушев: Всероссийская акция "Русский Крым и Севастополь" даст школьникам знания, необходимые новому поколению патриотов и лидеров

В России стартует акция "Русский Крым и Севастополь". Участие в ней поможет лучше понять историческое значение событий "Русской весны", подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. Открытый урок, посвящённый акции "Русский Крым и Севастополь", партия проводит по всей стране, об этом сообщили в пресс-службе "ЕР".

"На площадке "Единой России" мы даём старт Всероссийской акции "Русский Крым и Севастополь". Это важная часть нашего партийного проекта "Мир возможностей". Участие в акции поможет школьникам лучше понять историческое значение событий "Русской весны". А самые активные ребята лично посетят Крым и Севастополь", - отметил Владимир Якушев.

В 2025 году исполняется 11 лет со дня возвращения Крыма и Севастополя в состав России. К этой дате "Единая Россия" проводит традиционную всероссийскую акцию "Русский Крым и Севастополь" и сняла фильм для школьников о причинах "Русской Весны" и ее взаимосвязи с СВО.