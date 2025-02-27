Почётными гражданами Тюмени стали 23 ветерана Великой Отечественной войны

Депутаты думы города Тюмени присвоили звание "Почётный гражданин Тюмени" ветеранам Великой Отечественной войны. Решение было принято сегодня в ходе четырнадцатого заседания Тюменской городской Думы VIII созыва.

Это самое большое количество заслуженных ветеранов, которым депутатский корпус присвоил звание Почетных граждан - новый статус получили 23 человека.

По словам Председателя городской Думы Светланы Ивановой, тюменские депутаты ориентировались на решения президента России Владимира Путина.

"Глава государства дал посыл, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне нельзя оставить без внимания её участников, фронтовиков. Есть необходимость присвоить им почётное звание. Мы присвоили 23 участникам Великой Отечественной войны звание Почетного гражданина города Так мы отдаём дань памяти всем ветеранам Великой Отечественной войны. Это решение позволит передавать из поколения в поколение информацию о великих людях, победителях", - сказала Светлана Иванова.

Глава администрации Тюмени Максим Афанасьев также сообщил, какие именно меры поддержки получат те, кому присвоено почетное звание.

"Они получат единовременную ежегодную выплату в 95 тысяч рублей, а также к пенсии им будут доплачивать по 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, ветераны могут получать компенсацию оплаты коммуналки и за жилое помещение, а также медицинскую страховку", - пояснил Максим Афанасьев.