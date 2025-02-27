В Москве увеличат финансирование образования

Мэр Москвы Сергей Собянин решил увеличить на 13% финансирование системы школьного образования. Цель - повышение качества образования и сохранение лидерства столицы. На эти цели будет выделено 46 миллиардов рублей, будут построены пять "передовых школ", сообщает mos.ru.

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Решено повысить и выровнять нормативы для 5-11-х классов - они составят 197 тысяч рублей в год на одного ученика. В начальной школе норматив составит 171 тысячу рублей в год. Регионы о таком финансировании могут только мечтать.

Также выделят дополнительные бюджетные средства на повышение качества математической и естественно-научной подготовки школьников. Со следующего учебного года в школах организуют городские учебные курсы по математике, науке и технологиям для 1-6-х классов. Появятся новые городские олимпиады для раннего выявления талантов и их последующего индивидуального сопровождения

Решение принято в условиях роста интереса школьников к математическому и естественно-научному образованию. В этом году математику профильного уровня на ЕГЭ будут сдавать рекордные 60% выпускников. В среднем по России - 47%.

В мэрии отмечают, что за последние пять лет интерес к информатике вырос на 46%, а также впервые за несколько лет в число популярных предметов в столице вошла физика. Впрочем, данный интерес вызван необходимостью сдавать эти предметы при поступлении в вуз.