Дело о наезде самолета на техника в аэропорту Екатеринбурга рассмотрят в особом порядке

В Екатеринбурге суд приступил к рассмотрению уголовного дела об инциденте с техником, на которого в аэропорту Кольцово наехал самолет.

Все произошло 19 мая 2024 года, когда самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" готовился к рейсу в Бишкек. При начале движения на предварительный старт он совершил наезд на техника по выпуску воздушного судна. Пострадавшего увезли на "скорой" в больницу с переломами. В итоге технику пришлось ампутировать ногу.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на скамье подсудимых оказался второй пилот "Уральских авиалиний" Максим Красноперов. Он обвиняется по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Дело рассматривает Октябрьский районный суд уральской столицы. Как уточнили в облсуде, Красноперов полностью признал свою вину. По его ходатайству дело рассматривается в особом порядке – то есть без проведения судебного следствия. Приговор будет вынесен позже.

Ранее сообщалось, что командир самолета Airbus A320, наехавшего на техника, после инцидента был понижен в должности до второго пилота.