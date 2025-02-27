Shot: Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье

Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье. Она переходила дорогу на пешеходном переходе, сообщает SHOT.

ДТП произошло накануне вечером в Наро-Фоминском округе. Артист был за рулём внедорожника "Лексус" LX 570. Он сбил 61-летнюю женщину. У пострадавшей диагностировали разрыв связок, она сейчас находится в больнице.

Mash пишет, что якобы артист боялся, что его узнают.

Сейчас за смертельное ДТП отбывает срок актер Михаил Ефремов. На днях он вновь подал ходатайство об условно-досрочном освобождении в Алексеевский районный суд Белгородской области. Суд рассмотрит запрос 24 марта.