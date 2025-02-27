В Тюменской области стартует прием заявок на пятый юбилейный конкурс грантов среди НКО

3 марта, стартует прием заявок на пятый юбилейный конкурс грантов среди некоммерческих организаций. В нем представлены 12 направлений на различные размеры грантов — от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Общий бюджет — более 107 миллионов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram.

"Считаю немаловажным, что в этом году конкурс посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области. В нем появилось соответствующее направление: "Поддержка и сопровождение участников боевых действий и их семей". Неспроста сообщаю о старте именно сегодня. 27 февраля отмечается Международный день некоммерческих организаций. Он проводится в честь неравнодушных граждан, которые объединяются для помощи попавшим в сложные жизненные ситуации людям", - говорится в сообщении.

Моор отметил, что в Тюменской области активно работает система государственных гарантий. Благодаря этой системе граждане могут получить адресную поддержку. Глава региона назвал НКО незаменимыми партнерами органов власти и отметил, что организации оперативно реагируют на самые сложные ситуации и всегда находятся в первых рядах поддержки.

По словам Моора, за четыре года работы 350 победителей получили более 257 миллионов в виде софинансирования из федерального и регионального бюджетов.