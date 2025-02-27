Делегация РФ прибыла на переговоры в резиденцию генконсула США в Стамбуле

Делегация РФ прибыла на переговоры в резиденцию генконсула США в Стамбуле. Там пройдут переговоры с США по проблемам работы посольств. Видео прибытия публикует Telegram-канал МИД РФ.

Читайте также: Переговоры РФ и США являются началом разговора на экспертном уровне

Стороны обсудят проблемы работы посольств. У места проведения переговоров спокойная обстановка, на площадке у резиденции собираются журналисты из разных стран, сообщает ТАСС.

Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, по итогам встречи российская сторона ожидает понять, насколько быстро и эффективно можно будет двигаться с США дальше в решении системных проблем.

"На этой неделе состоятся полноценные консультации, которые, я надеюсь, снимут искусственные препятствия, нагроможденные демократической администрацией США за последние годы", — сказал он.

18 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры. Они продолжались 4,5 часа. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что конкретную дату встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока назвать трудно, но она вряд ли состоится в ближайшие дни.

Глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились работать над нормализацией дипотношений. По словам Марка Рубио, нормальное функционирование дипмиссий необходимо для успехов в переговорном процессе.