Алексей Вихарев пообещал помочь со строительством детской и спортивной площадок в поселке Садовом

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел прием граждан в Академическом районе. В этот раз к нему обратились жители Садового, которые уже долгое время не могут найти поддержку для строительства детской и спортивной площадок.



Екатерина и Любовь пытаются благоустроить свой поселок уже пять лет. За это время их дети успели вырасти, однако свердловчанки продолжают обивать пороги муниципальных и областных депутатов, партийных лидеров, различных координаторов и не раз за это время сменившихся глав администраций. Везде жительницы Садового получали отписки, на встречу пошло только МУГИСО, нашедшее землю под строительство.

Однако главные вопросы остались нерешенными - где взять деньги на реализацию проекта, как согласовать его и поставить на баланс. Алексей Вихарев подсчитал, что на детскую площадку потребуется примерно 2 млн рублей, а на спортивную - 1 млн, и пообещал помочь.

"Активистки уже попросили часть суммы у депутата, моего коллеги. Я тоже готов помочь личными средствами и постараюсь привлечь еще инвесторов, чтобы сделать реально хорошую площадку для жителей Садового. Им она нужна, дети должны проводить время на улице активно и безопасно", - написал депутат в своих соцсетях.