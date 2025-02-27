Генпрокуратура заставила южноуральских чиновников заняться проблемами военного городка

Вмешательство Генпрокуратуры помогло решить инфраструктурные проблемы в военном городке в Челябинской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, 26 февраля заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев в ходе рабочего визита в Чебаркуль посетил военный городок, откуда ранее поступили обращения от местных жителей, сообщавших о подтоплении подвалов многоквартирных домов, плохом состоянии общего имущества и придомовой территории военного городка.

В связи с этим, окружное управление Генпрокуратуры РФ провело прокурорские проверки. О ситуации сообщили губернатору региона Алексею Теклеру.

После вмешательства надзорного ведомства в домах заменили ветхие инженерные сети, слили воду и просушили подвалы. В шести домах уложили тепловые пункты дренажного материала. В наиболее подверженных подтоплению домах установили насосы.

Кроме того, в военном городке запланировали строительство трех блочных газовых котельных, в бюджете на это предусмотрено более 400 млн рублей. В 2025 году планируется провести капремонт домов.