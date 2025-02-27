27 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Песков: Запрет Facebook* и Instagram* не связан с доверием к США

Разблокировка сервисов Instagram* и Facebook* может произойти после того, как компания Meta* выполнит законы России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, возможна ли вместе с возвращением доверия между Россией и США разблокировка Facebook* и Instagram*.

"Какое бы доверие у нас с американцами не было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов", - подчеркнул Песков.

"И, собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия. Надо выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию", - сказал Песков изданию Life.

Напомним, 21 марта 2022 года Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией американскую компанию Meta, ее деятельность на территории РФ запрещена. Заблокированы две соцсети, принадлежащие Meta – Facebook* и Instagram*. При этом мессенджер WhatsApp (принадлежит той же компании) продолжает работать.

В августе того же года член IT-комитета Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") назвал два условия, при которых, по его мнению, в России может быть снята блокировка с социальной сети Instagram*. В интервью Telegram-каналу АНО "Диалог" депутат заявил, что Instagram* может быть разблокирован лишь в том случае, если руководство компании принесет официальные извинения россиянам и изменится политика сообщества.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Теги: Песков, Meta


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