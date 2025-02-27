Матвиенко поддержала идею учитывать средний балл аттестата при поступлении в вуз

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею учитывать среднюю оценку в аттестате при поступлении в вуз. По ее мнению, это необходимо как для более всестороннего оценивания уровня знаний выпускников, так и для уменьшения фактора случайности, когда при сдаче ЕГЭ подростки сильно волнуются. Она уверена, что 11-летняя учеба в школе не должна быть перечеркнута одним неудачным экзаменом.

Сам ЕГЭ Матвиенко похвалила, потому что "неправильно, когда школьник сдает государственный экзамен в школе и через месяц идет сдает такой же государственный экзамен в высшее учебное заведение". И призвала усовершенствовать ЕГЭ, чтобы вопросы и задания соответствовали школьной программе, а "угадайки" не было. Тогда, считает спикер СФ, отпадет и массовая необходимость в услугах репетиторов. То, что предметы в школе могут качественно не изучаться, а знания по ним не контролируются, она не упомянула. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев также связывает массовую необходимость в репетиторах с другой причиной - бюрократией в школах. Будто бы если ее снизить, то учителя вернутся в школы, а репетиторы останутся без работы.

Недавно Центр экономики непрерывного образования Президентской академии выяснил, что 63% первокурсников российских вузов перед поступлением занимались с репетитором. Один академический час (45 минут) занятий с репетитором по русскому языку и математике в Москве стоит 1200-1300 рублей, а если готовят конкретно к ЕГЭ, то цена вырастает до 1500-1700 рублей. Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов считает недопустимым, что школьники вынуждены это делать.

Средний балл аттестата ранее предложил учитывать глава СПЧ Валерий Фадеев, который отмечает, что сегодняшняя система вынуждает школьников учить только те предметы, по которым они сдают ЕГЭ, а все остальные фактически не изучают. Президент России Владимир Путин с этим согласен. Однако некоторые эксперты считают, что это не сработает: школы начнут завышать своим выпускникам оценки в аттестате, чтобы повысить вероятность их поступления.