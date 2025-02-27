Подследственного главу ЕМУП "Гортранс" оставили в СИЗО

Свердловский областной суд оставил под арестом главу ЕМУП "Гортранс" Сергея Нугаева.

Напомним, Нугаев обвиняется по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". 15 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил его под стражу до 12 апреля 2025 года. Защита главы "Гортранса" подала апелляцию.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, по итогам рассмотрения решение райсуда оставлено в силе. Оно вступило в законную силу. Сергей Нугаев останется в СИЗО до весны.

Ранее сообщалось, что подследственному главе "Гортранса" уже нашли замену.