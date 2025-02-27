ВСУ били прямой наводкой из танка по жилым домам в Курской области

ВСУ атаковали жилые дома из танка прямой наводкой в Глушковском районе Курской области, заявил командир пятой роты второго батальона добровольческого отряда "БАРС-Курск" с позывным Борода.

"ВСУ видели, что гражданские объекты, но все равно атаковали дома", - сказал он ТАСС.

Украинские военные артиллерией били и по другим гражданским объектам, в числе которых медучреждения, добавил боец.

В августе 2024 года местные жители рассказывали, что украинские военные специально расстреливали дома, в том числе из танков.

В январе сообщалось, что в подвалах домов в селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области нашли тела людей, замученных солдатами ВСУ. Украинские нацисты пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка. Им связали руки, загнали их в подвал и закинули туда несколько гранат. У пожилых людей не было шансов выжить. Отмечалось, что все жертвы - гражданские.

Ранее СКР сообщил о завершении расследования более 50 уголовных дел о преступлениях украинских военных в Курской области. Некоторые фигуранты уже осуждены, другие дожидаются приговора.