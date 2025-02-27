Иск нового главы Березовского к депутатам могут объединить с другим: в деле объявлен перерыв

Суд объявил перерыв в процессе о скандальных выборах главы уральского города Березовский.

Напомним, в январе депутаты неожиданно избрали мэром Березовского "технического кандидата" – начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову. За нее проголосовали 17 депутатов, в то время как за действующего главу Евгения Писцова – только шесть. Маслакова взяла самоотвод, но дума не дала ей этого сделать и одобрила ее кандидатуру.

После новый мэр подала в суд на депутатов, которые вынесли решение о ее избрании. А затем и вовсе пропустила свою инаугурацию. На фоне всего этого Евгений Писцов объявил, что он остается главой Березовского.

Сегодня, 27 февраля, состоялось судебное заседание, на котором планировалось рассмотреть иск Юлии Маслаковой к депутатам. Однако в процессе пришлось объявить перерыв.

Как сообщили Накануне.RU в Березовском городском суде, это сделано для решения вопроса об объединении данного дела с административным делом по иску Михаила Киндрась к городской думе. Он также настаивает на признании незаконным решения депутатов об избрании главы Березовского.

Следующее заседание назначено на 5 марта.