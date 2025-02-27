Мурашко анонсировал смену парадигмы в здравоохранении

Российское здравоохранение в ближайшие годы перейдет от парадигмы лечения к парадигме здоровья. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в Госдуме, где накануне представлялись новые нацпроекты, запущенные с 1 января 2025 года: "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья".

По его словам, к 2030 году предстоит в полтора раза увеличить долю россиян, ведущих здоровый образ жизни, а также снизить потребление алкоголя и табака - на 8% и 14% соответственно. Упор будет делаться на цифровизацию. Уже 55 миллионов человек используют личный кабинет "Мое здоровье" на портале госуслуг, а через пять лет нужно довести эту цифру до 80 млн. Сейчас создается единая цифровая платформа, которая позволит формировать цифровой медицинский профиль каждого пациента. Она и будет давать людям рекомендации.

Также планируется увеличивать количество бюджетных мест в медицинских вузах. И нужно не просто набрать студентов, а трудоустраивать выпускников. Для этого будут открываться кадровые центры, пообещал Мурашко.

Пока же, как на днях признал сам министр, в России сохраняется дефицит медиков: около 24 тысячи врачей и еще 64 тысячи работников среднего медицинского персонала. При этом, по его же словам, средняя зарплата медицинских работников в стране составляет 123 тысячи рублей. Почему при такой зарплате не хватает врачей, непонятно. Вероятно, она рассчитывается так же, как и для учителей, - за всю нагрузку, включая большие переработки. Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал говорит, что уровень сверхнормативной нагрузки на врачей огромен - один врач работает за двоих, потому что штатные расписания сокращены и врачи работают и за себя, и за ту должность, которая сокращена или не закрыта. По его оценке, реальная зарплата врача, которую он получает на руки в обычном регионе, - около 50 тысяч рублей. Но условия работы таковы, что надлежащую медпомощь оказать трудно.

Глава профсоюза фельдшеров Москвы Дмитрий Беляков считает, что систему здравоохранения уничтожили еще лет 15 назад и как таковой ее уже просто нет. Есть хорошие врачи, но они задавлены инструкциями и правилами, отступление от которых опасно. А ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова отмечает, что здравоохранение губят рыночными отношениями. Больницы и врачи должны думать о том, как лечить пациентов, а не о том, как заработать денег. Такие же принципы давно действуют и в системе образования.

В этих условиях повышение продолжительности жизни до 78 и далее до 80 лет выглядит нереалистичным. Сейчас она составляет 73 года. Впрочем, если упор будет сделан на "цифровую медицину", то и "цифровое здоровье" населения, вероятно, тоже будет крепнуть.