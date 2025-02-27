Власти Югры увеличили размер компенсации расходов на проезд к месту отдыха многодетным семьям

Власти Ханты-мансийского автономного округа - Югры увеличили с семи до 20 тысяч рублей размер компенсации расходов на проезд к месту отдыха и оздоровления многодетным семьям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Решение было принято в рамках очередного заседания, которое провел губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.

По словам главы региона Руслана Кухарука, изменения вносятся по запросу многодетных семей.

Ежегодно данная мера поддержки предоставляется не менее 600 семьям.



На сегодняшний день в автономном округе проживают почти 400 тысяч семей с детьми. В соответствии с федеральным и региональным законодательством органами социальной защиты Югры для семей реализуются 50 видов мер поддержки.