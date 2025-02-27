Мужчина и трое детей провалились на автомобиле под лед Байкала

Туристов из Томска - мужчину и троих детей, которые на автомобиле провалились под лед Байкала, спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщает Telegram-канал ФГБУ "Байкальский поисково-спасательный отряд".

Читайте также: Россиянин чуть не утонул в море в Таиланде

ЧП произошло 25 февраля в районе Сарминской косы. Машина Honda Stream провалилась под лед и частично погрузилась в воду. В салоне находились водитель и трое детей в возрасте от 8 до 11 лет.

"К моменту прибытия спасателей пострадавшие, жители города Томск, самостоятельно покинули транспортное средство. Один ребёнок промок", - сообщили в отряде.

Детей на вездеходе отвезли на базу отдыха в деревню Курма. С владельцем Honda спасатели вернулись и с помощью лебедки достали автомобиль из воды и сопроводили к берегу.

Спасатели напоминают, что выход и выезд на лёд вне специально оборудованных ледовых переправ запрещён.

"К сожалению, на Байкале были случаи гибели детей по вине нерадивых взрослых, которые выехали на лёд, пренебрегая запретами", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 января 2025 года поступило сообщение о том, что в Сургуте в районе речного порта утонул ребенок. По предварительным данным, двое детей гуляли возле реки и спустились к воде, где провалились под лед. Одного мальчика унесло течением.