СМИ: Поездка Макрона к Трампу не принесла никаких результатов

Поездка президента Франции Эмманюэля Макрона к американскому коллеге Дональду Трампу для получения конкретных обещаний насчет гарантий безопасности для Украины была безуспешной, сообщило издание Politico.

По словам источников, Макрон проинформировал о переговорах других европейских лидеров во время экстренно созванной видеоконференции. Французский лидер сообщил, что Трамп не давал никаких четких обещаний относительно помощи, пишет РБК.

Как сообщалось, на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом Макрон заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности для Киева, которые "могут дойти до отправки военных". Президент Франции уточнил, что войска не обязательно будут располагаться на линии фронта, но будут присутствовать "в качестве гарантии". Также Макрон заявил, что участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины готовы около 30 стран.