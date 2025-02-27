Трассу "Екатеринбург – Тюмень" заваливает снегом. В ГАИ выступили с предупреждением

Свердловская Госавтоинспекция предупредила об осложнении дорожной обстановки на трассе "Екатеринбург – Тюмень".

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ Свердловской области, в четверг, 27 февраля, в Богдановичском и Камышловском районах идут сильные осадки в виде снега. Они увеличивают риск заснеженности и образования наката на отдельных участках трассы "Екатеринбург – Тюмень". Водителей просят соблюдать повышенную осторожность при движении по данному маршруту.

Автоинспекторы следят за обстановкой на дороге и готовы реагировать на возможные происшествия. Автомобилистам следует учитывать сложившиеся метеоусловия и выбирать соответствующую скорость движения.