27 Февраля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Производители консервов повышают цены на свою продукцию

В России производители овощных консервов заявили о повышении стоимости своей продукции.

Это связано с высокой ключевой ставкой, ростом стоимости сырья, включая томаты, кабачки и прочие овощи. Также сказывается увеличение издержек на оплату труда, дорогая логистика, рост стоимости банок и крышек.

Как заявил коммерческий директор производства консервированных овощей "Скатерть-Самобранка" Владимир Яковлев, цены на овощные консервы в текущем году вырастут от 10 до 15%. "Ведь мы сейчас в основном покупаем семена за границей, а их стоимость, как их стоимость денежных переводов, значительно выросли", - указал он.

Основным фактором, влияющим на бизнес, в настоящее время является высокая ставка рефинансирования Банка России — она влияет на все составляющие себестоимости продукта, указала директор по маркетингу группы компаний "Дядя Ваня" Ольга Быкова. По ее словам, также достаточно сильно на бизнес влияет дефицит кадров и рост оплаты труда.

По ее словам, без продуманной политики государства в области сезонных трудовых ресурсов ситуация и далее будет усугубляться (уменьшение доступной рабочей силы и рост издержек), что напрямую будет вести к повышению цен на готовую продукцию, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России два крупных поставщика сладостей предупредили торговые сети, что пересматривают цены на свою продукцию.

Теги: консервы, продукты


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