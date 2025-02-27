В НСТ предложили внести изменения в законопроект о локализации автомобилей такси

"Национальный совет такси" (НСТ) предложил внести изменения в проект закона о локализации автомобилей такси, в том числе за счет включения в него меры господдержки отрасли.

Также среди инициативы - добавить механизмы субсидирования отрасли и специализированную программу субсидии лизинга для таксомоторных компаний. При этом предложено исключить балльную систему оценки уровня локализации.

Как заявила исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская, это необходимо из-за роста расходов таксопарков на покупку, обслуживание и содержание авто. По ее словам, для перевозчиков важен широкий выбор автомобилей по модельному ряду и стоимости.

Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты Василий Баранов указал, рост стоимости покупки, обслуживания и содержания машин приводит к тому, что у таксопарков становится меньше денег на обновление парка, и они будут максимально долго использовать уже купленные автомобили, сообщает РИА "Новости".

Ранее ассоциация "Национальный совет такси" заявила, что "АвтоВАЗ" завышает стоимость Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных перевозок. НСТ просит Федеральную антимонопольную комиссию дать оценку законности таких действий.