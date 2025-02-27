Трамп подтвердил предстоящий визит Зеленского в США

Украинский президент Владимир Зеленский посетит Вашингтон 28 февраля.

Это подтвердил лидер США Дональд Трамп, сообщает The Times. "Президент Зеленский приедет в пятницу, теперь это подтверждено", — заявил он. По словам американского лидера, главы двух стран подпишут соглашение о добыче редкоземельных металлов.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что сделка США и Украины по редкоземельным металлам еще не согласована. Однако, по словам дипломата, "дело близится к финишной прямой".