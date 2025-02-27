Госдума разрешить ФСБ создавать свои СИЗО

Депутаты Госдумы предложили вновь разрешить ФСБ России создавать собственные следственные изоляторы (СИЗО).

Такой проект закона внесен в Думу. Об этом сообщил в Telegram один из авторов инициативы, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Законопроект предполагает передачу ФСБ следственных изоляторов центрального подчинения ФСИН. СИЗО будут юридическими лицами, которые включат в структуру органов безопасности.

Также депутаты предлагают предоставить ФСБ полномочия по содержанию под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам, находящимся в ведении органов безопасности, а также разрешить спецслужбе их доставлять и конвоировать, как это было ранее. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года.

Следственные изоляторы были переданы в уголовно-исполнительную систему в 2006 году, после вступления России в Совет Европы. Пискарев указал, что после начала спецоперации "активизировалась разведывательная и подрывная деятельность иностранных спецслужб и подконтрольных им террористических и экстремистских сообществ против России".