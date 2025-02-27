Трамп высказался о снятии антироссийских санкций

Глава США Дональд Трамп заявил журналистам, что сегодня вопрос снятия антироссийских санкций не стоит.

По его словам, для начала необходимо завершить конфликт вокруг Украины. "Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение (по урегулированию конфликта)", - заявил глава государства.

Так он ответил на вопрос о том, рассматривает ли сейчас американская администрация возможность снятия ограничительных мер в отношении Москвы.

Ранее сообщалось, что США в скором времени могут снять санкции с России. Российская сторона прибыла на переговоры в Эр-Рияд "с длинным списком заманчивых бизнес-предложений", понимая, что "деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа".