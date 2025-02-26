Губернатор Сергей Ситников подписал закон о продлении налоговых льгот IT-компаниям Костромской области

Изменения в налоговое законодательство были внесены по решению губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Пониженные налоговые ставки действовали в регионе с 2022 года.

Региональные специалисты оценили эти меры поддержки как оказавшие значительный положительный эффект на развитие отрасли. Так, по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, за два года количество IT-организаций в регионе выросло в 5 раз - с 52 до 258.

Еще один показатель свидетельствует о позитивной динамике - по итогам 2024 года НДФЛ, перечисленный организациями, осуществляющими деятельность в сфере разработки компьютерного обеспечения в консолидированный бюджет, вырос почти на 50% по сравнению с 2023 годом, а с 2022 года - в два раза.

Стоит отметить, что применять пониженные ставки смогут компании, доходы от IT-деятельности которых составят не менее 70% от общей суммы их доходов.

Таким образом, налоговая нагрузка для таких компаний сокращена в 2 раза. Для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы», ставка составляет 2%. Для компаний, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» - 5%.

По предварительным оценкам специалистов регионального правительства, это позволит сэкономить IT-компаниям около 20 млн рублей. При этом ожидается, что поступления НДФЛ в бюджет Костромской области вырастут на 111 млн рублей.