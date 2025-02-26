Суд арестовал вице-губернатора Вологодской области

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 24 апреля вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Как отмечается, адвокаты обвиняемого просили суд об избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Защита выразила несогласие с заявленными обстоятельствами по делу. Сам же Алексеев просил суд избрать в отношении него меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Обвиняемый заявил, что "не собирается как-то увиливать, скрываться или воспрепятствовать следствию". Вице-губернатор заявил, что он регулярно помогает участникам СВО. Кроме того, он отметил, что у него на иждевении есть дети.

По делу также арестован глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров. Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

Вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства этого региона в Москве Кирилл Бочарова задержали в Москве 26 февраля за получение взятки.

По версии обвинения, чиновники требовали 100 млн рублей от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство. Алексеева и Бочарова задержали с поличным в момент передачи части оговоренной суммы в размере 30 миллионов рублей прямо в помещении представительства Вологодской области в Москве.