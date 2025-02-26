Депутат Госдумы поддержал идею отмены моратория на смертную казнь

Глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил, что мораторий на смертную казнь в России нужно отменить. Слова парламентария приводит "Абзац".

"Моя позиция неизменна: мораторий на применение смертной казни надо отменять, потому что есть преступления, для которых любое иное наказание теряет смысл. Я имею в виду убийство детей, серийные убийства, терроризм и военные преступления против мирных граждан", — сказал он.

Миронов напомнил о деле ангарского маньяка Михаила Попкова, жертвами которого стали не менее 80 женщин. В 2015 году Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы, в 2018 году получил второй пожизненный срок.

"Сохранять этому нелюдю жизнь — гуманизм или нечто обратное? ", — сказал депутат.

По его мнению, "мораторий на смертную казнь — дань либеральной белиберде, которую нам навязывал Запад", а к российским реалиям он не подходит.

Миронов также сослался на недавний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из его результатов ранее стало известно, что 49% россиян выступают за возвращение смертной казни, 26% считают, что необходимо сохранить мораторий, а 15% — сторонники полной отмены смертной казни. Оказалось, что сторонников смертной казни больше среди старшего поколения. ВЦИОМ отмечает, что вопрос смертной казни остается в сознании россиян одним из самых важных и дискуссионных.